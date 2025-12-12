- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9 855
Kârla kapanan işlemler:
8 564 (86.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 291 (13.10%)
En iyi işlem:
2 107.50 USD
En kötü işlem:
-1 067.54 USD
Brüt kâr:
64 020.15 USD (23 077 802 pips)
Brüt zarar:
-52 628.11 USD (19 012 020 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
109 (222.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 672.66 USD (49)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
314
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
3.08
Alış işlemleri:
5 112 (51.87%)
Satış işlemleri:
4 743 (48.13%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
7.48 USD
Ortalama zarar:
-40.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-816.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 938.48 USD (3)
Aylık büyüme:
13.81%
Yıllık tahmin:
167.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 701.83 USD (35.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.26% (3 701.83 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7894
|BTCUSD
|1021
|ETHUSD
|835
|GBPJPY
|60
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|8
|GBPAUD
|5
|US30
|2
|NZDUSD
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8.6K
|BTCUSD
|2.3K
|ETHUSD
|571
|GBPJPY
|-30
|AUDCAD
|-54
|NZDCAD
|4
|GBPAUD
|2
|US30
|0
|NZDUSD
|4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|83K
|BTCUSD
|3.5M
|ETHUSD
|443K
|GBPJPY
|-616
|AUDCAD
|-1.7K
|NZDCAD
|407
|GBPAUD
|229
|US30
|16
|NZDUSD
|71
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 107.50 USD
En kötü işlem: -1 068 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +222.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -816.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
