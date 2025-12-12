SinyallerBölümler
Bui Minh Anh

AT MASTER Fx

Bui Minh Anh
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 92%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 855
Kârla kapanan işlemler:
8 564 (86.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 291 (13.10%)
En iyi işlem:
2 107.50 USD
En kötü işlem:
-1 067.54 USD
Brüt kâr:
64 020.15 USD (23 077 802 pips)
Brüt zarar:
-52 628.11 USD (19 012 020 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
109 (222.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 672.66 USD (49)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
314
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
3.08
Alış işlemleri:
5 112 (51.87%)
Satış işlemleri:
4 743 (48.13%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
7.48 USD
Ortalama zarar:
-40.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-816.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 938.48 USD (3)
Aylık büyüme:
13.81%
Yıllık tahmin:
167.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 701.83 USD (35.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.26% (3 701.83 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7894
BTCUSD 1021
ETHUSD 835
GBPJPY 60
AUDCAD 28
NZDCAD 8
GBPAUD 5
US30 2
NZDUSD 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8.6K
BTCUSD 2.3K
ETHUSD 571
GBPJPY -30
AUDCAD -54
NZDCAD 4
GBPAUD 2
US30 0
NZDUSD 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 83K
BTCUSD 3.5M
ETHUSD 443K
GBPJPY -616
AUDCAD -1.7K
NZDCAD 407
GBPAUD 229
US30 16
NZDUSD 71
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 107.50 USD
En kötü işlem: -1 068 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +222.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -816.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
trading for live
2025.12.12 11:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
