- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
10 746
Gewinntrades:
9 324 (86.76%)
Verlusttrades:
1 422 (13.23%)
Bester Trade:
2 107.50 USD
Schlechtester Trade:
-1 067.54 USD
Bruttoprofit:
73 803.99 USD (25 980 884 pips)
Bruttoverlust:
-63 141.65 USD (22 628 758 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
109 (222.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 672.66 USD (49)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
88.92%
Max deposit load:
106.07%
Letzter Trade:
15 Minuten
Trades pro Woche:
102
Durchschn. Haltezeit:
46 Minuten
Erholungsfaktor:
2.88
Long-Positionen:
5 677 (52.83%)
Short-Positionen:
5 069 (47.17%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-816.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 938.48 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-30.26%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 701.83 USD (35.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
46.92% (1 743.98 USD)
Kapital:
51.74% (1 880.85 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8647
|BTCUSD
|1090
|ETHUSD
|835
|GBPJPY
|61
|AUDCAD
|49
|XAGUSD
|29
|NZDCAD
|21
|GBPAUD
|5
|GBPUSD
|4
|US30
|2
|NZDUSD
|2
|USOIL
|1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|8.1K
|BTCUSD
|1.8K
|ETHUSD
|571
|GBPJPY
|-29
|AUDCAD
|-44
|XAGUSD
|197
|NZDCAD
|5
|GBPAUD
|2
|GBPUSD
|-8
|US30
|0
|NZDUSD
|4
|USOIL
|1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-96K
|BTCUSD
|3M
|ETHUSD
|443K
|GBPJPY
|-517
|AUDCAD
|-1K
|XAGUSD
|1K
|NZDCAD
|334
|GBPAUD
|229
|GBPUSD
|-165
|US30
|16
|NZDUSD
|71
|USOIL
|64
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 107.50 USD
Schlechtester Trade: -1 068 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 49
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +222.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -816.46 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Exness-MT5Real31
|0.00 × 3
FBS-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
Exness-MT5Real
|0.60 × 5
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
Exness-MT5Real28
|12.55 × 621
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
trading for live
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
44%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
20
0%
10 746
86%
89%
1.16
0.99
USD
USD
52%
1:200