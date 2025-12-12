SignaleKategorien
AT MASTER Fx
Bui Minh Anh

AT MASTER Fx

Bui Minh Anh
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 44%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10 746
Gewinntrades:
9 324 (86.76%)
Verlusttrades:
1 422 (13.23%)
Bester Trade:
2 107.50 USD
Schlechtester Trade:
-1 067.54 USD
Bruttoprofit:
73 803.99 USD (25 980 884 pips)
Bruttoverlust:
-63 141.65 USD (22 628 758 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
109 (222.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 672.66 USD (49)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
88.92%
Max deposit load:
106.07%
Letzter Trade:
15 Minuten
Trades pro Woche:
102
Durchschn. Haltezeit:
46 Minuten
Erholungsfaktor:
2.88
Long-Positionen:
5 677 (52.83%)
Short-Positionen:
5 069 (47.17%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-816.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 938.48 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-30.26%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 701.83 USD (35.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
46.92% (1 743.98 USD)
Kapital:
51.74% (1 880.85 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 8647
BTCUSD 1090
ETHUSD 835
GBPJPY 61
AUDCAD 49
XAGUSD 29
NZDCAD 21
GBPAUD 5
GBPUSD 4
US30 2
NZDUSD 2
USOIL 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 8.1K
BTCUSD 1.8K
ETHUSD 571
GBPJPY -29
AUDCAD -44
XAGUSD 197
NZDCAD 5
GBPAUD 2
GBPUSD -8
US30 0
NZDUSD 4
USOIL 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -96K
BTCUSD 3M
ETHUSD 443K
GBPJPY -517
AUDCAD -1K
XAGUSD 1K
NZDCAD 334
GBPAUD 229
GBPUSD -165
US30 16
NZDUSD 71
USOIL 64
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 107.50 USD
Schlechtester Trade: -1 068 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 49
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +222.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -816.46 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real31
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real5
0.00 × 8
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.60 × 5
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Exness-MT5Real28
12.55 × 621
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
trading for live
Keine Bewertungen
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 15:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.02 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 14:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.73% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.73% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 09:53
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.55% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 15:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
