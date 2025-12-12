SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / AT MASTER Fx
Bui Minh Anh

AT MASTER Fx

Bui Minh Anh
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 46%
Exness-MT5Real31
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10 808
Transacciones Rentables:
9 376 (86.75%)
Transacciones Irrentables:
1 432 (13.25%)
Mejor transacción:
2 107.50 USD
Peor transacción:
-1 067.54 USD
Beneficio Bruto:
73 978.94 USD (26 017 918 pips)
Pérdidas Brutas:
-63 293.35 USD (22 654 520 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
109 (222.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 672.66 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
89.93%
Carga máxima del depósito:
106.07%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
130
Tiempo medio de espera:
48 minutos
Factor de Recuperación:
2.89
Transacciones Largas:
5 708 (52.81%)
Transacciones Cortas:
5 100 (47.19%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.99 USD
Beneficio medio:
7.89 USD
Pérdidas medias:
-44.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-816.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 938.48 USD (3)
Crecimiento al mes:
-20.28%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 701.83 USD (35.35%)
Reducción relativa:
De balance:
46.92% (1 743.98 USD)
De fondos:
51.74% (1 880.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 8662
BTCUSD 1090
ETHUSD 835
GBPJPY 71
AUDCAD 60
XAGUSD 43
NZDCAD 29
GBPAUD 5
USOIL 5
GBPUSD 4
US30 2
NZDUSD 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 8.2K
BTCUSD 1.8K
ETHUSD 571
GBPJPY -24
AUDCAD -61
XAGUSD 198
NZDCAD 13
GBPAUD 2
USOIL 6
GBPUSD -8
US30 0
NZDUSD 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -85K
BTCUSD 3M
ETHUSD 443K
GBPJPY 316
AUDCAD -2.1K
XAGUSD 1K
NZDCAD 895
GBPAUD 229
USOIL 550
GBPUSD -165
US30 16
NZDUSD 71
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 107.50 USD
Peor transacción: -1 068 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 49
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +222.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -816.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real31
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
VantageInternational-Live 14
0.00 × 7
RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.60 × 5
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
trading for live
No hay comentarios
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 15:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.02 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 14:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.73% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.73% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 09:53
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.55% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 15:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AT MASTER Fx
30 USD al mes
46%
0
0
USD
2.2K
USD
20
0%
10 808
86%
90%
1.16
0.99
USD
52%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.