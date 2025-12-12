- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
10 808
Transacciones Rentables:
9 376 (86.75%)
Transacciones Irrentables:
1 432 (13.25%)
Mejor transacción:
2 107.50 USD
Peor transacción:
-1 067.54 USD
Beneficio Bruto:
73 978.94 USD (26 017 918 pips)
Pérdidas Brutas:
-63 293.35 USD (22 654 520 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
109 (222.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 672.66 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
89.93%
Carga máxima del depósito:
106.07%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
130
Tiempo medio de espera:
48 minutos
Factor de Recuperación:
2.89
Transacciones Largas:
5 708 (52.81%)
Transacciones Cortas:
5 100 (47.19%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.99 USD
Beneficio medio:
7.89 USD
Pérdidas medias:
-44.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-816.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 938.48 USD (3)
Crecimiento al mes:
-20.28%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 701.83 USD (35.35%)
Reducción relativa:
De balance:
46.92% (1 743.98 USD)
De fondos:
51.74% (1 880.85 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8662
|BTCUSD
|1090
|ETHUSD
|835
|GBPJPY
|71
|AUDCAD
|60
|XAGUSD
|43
|NZDCAD
|29
|GBPAUD
|5
|USOIL
|5
|GBPUSD
|4
|US30
|2
|NZDUSD
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|8.2K
|BTCUSD
|1.8K
|ETHUSD
|571
|GBPJPY
|-24
|AUDCAD
|-61
|XAGUSD
|198
|NZDCAD
|13
|GBPAUD
|2
|USOIL
|6
|GBPUSD
|-8
|US30
|0
|NZDUSD
|4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-85K
|BTCUSD
|3M
|ETHUSD
|443K
|GBPJPY
|316
|AUDCAD
|-2.1K
|XAGUSD
|1K
|NZDCAD
|895
|GBPAUD
|229
|USOIL
|550
|GBPUSD
|-165
|US30
|16
|NZDUSD
|71
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 107.50 USD
Peor transacción: -1 068 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 49
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +222.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -816.46 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 7
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.60 × 5
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
trading for live
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
46%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
20
0%
10 808
86%
90%
1.16
0.99
USD
USD
52%
1:200