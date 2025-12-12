SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AT MASTER Fx
Bui Minh Anh

AT MASTER Fx

Bui Minh Anh
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 44%
Exness-MT5Real31
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10 745
Negociações com lucro:
9 323 (86.76%)
Negociações com perda:
1 422 (13.23%)
Melhor negociação:
2 107.50 USD
Pior negociação:
-1 067.54 USD
Lucro bruto:
73 803.09 USD (25 980 823 pips)
Perda bruta:
-63 141.65 USD (22 628 758 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
109 (222.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 672.66 USD (49)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
88.92%
Depósito máximo carregado:
106.07%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
103
Tempo médio de espera:
46 minutos
Fator de recuperação:
2.88
Negociações longas:
5 676 (52.82%)
Negociações curtas:
5 069 (47.18%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
7.92 USD
Perda média:
-44.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-816.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 938.48 USD (3)
Crescimento mensal:
-30.29%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 701.83 USD (35.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.92% (1 743.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
51.74% (1 880.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 8647
BTCUSD 1090
ETHUSD 835
GBPJPY 61
AUDCAD 48
XAGUSD 29
NZDCAD 21
GBPAUD 5
GBPUSD 4
US30 2
NZDUSD 2
USOIL 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 8.1K
BTCUSD 1.8K
ETHUSD 571
GBPJPY -29
AUDCAD -45
XAGUSD 197
NZDCAD 5
GBPAUD 2
GBPUSD -8
US30 0
NZDUSD 4
USOIL 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -96K
BTCUSD 3M
ETHUSD 443K
GBPJPY -517
AUDCAD -1.1K
XAGUSD 1K
NZDCAD 334
GBPAUD 229
GBPUSD -165
US30 16
NZDUSD 71
USOIL 64
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 107.50 USD
Pior negociação: -1 068 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 49
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +222.34 USD
Máxima perda consecutiva: -816.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real31
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real5
0.00 × 8
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.60 × 5
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Exness-MT5Real28
12.63 × 617
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
trading for live
Sem comentários
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 15:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.02 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 14:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.73% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.73% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 09:53
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.55% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 15:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AT MASTER Fx
30 USD por mês
44%
0
0
USD
2.2K
USD
20
0%
10 745
86%
89%
1.16
0.99
USD
52%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.