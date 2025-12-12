- Crescimento
Negociações:
10 745
Negociações com lucro:
9 323 (86.76%)
Negociações com perda:
1 422 (13.23%)
Melhor negociação:
2 107.50 USD
Pior negociação:
-1 067.54 USD
Lucro bruto:
73 803.09 USD (25 980 823 pips)
Perda bruta:
-63 141.65 USD (22 628 758 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
109 (222.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 672.66 USD (49)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
88.92%
Depósito máximo carregado:
106.07%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
103
Tempo médio de espera:
46 minutos
Fator de recuperação:
2.88
Negociações longas:
5 676 (52.82%)
Negociações curtas:
5 069 (47.18%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
7.92 USD
Perda média:
-44.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-816.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 938.48 USD (3)
Crescimento mensal:
-30.29%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 701.83 USD (35.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.92% (1 743.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
51.74% (1 880.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8647
|BTCUSD
|1090
|ETHUSD
|835
|GBPJPY
|61
|AUDCAD
|48
|XAGUSD
|29
|NZDCAD
|21
|GBPAUD
|5
|GBPUSD
|4
|US30
|2
|NZDUSD
|2
|USOIL
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|8.1K
|BTCUSD
|1.8K
|ETHUSD
|571
|GBPJPY
|-29
|AUDCAD
|-45
|XAGUSD
|197
|NZDCAD
|5
|GBPAUD
|2
|GBPUSD
|-8
|US30
|0
|NZDUSD
|4
|USOIL
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-96K
|BTCUSD
|3M
|ETHUSD
|443K
|GBPJPY
|-517
|AUDCAD
|-1.1K
|XAGUSD
|1K
|NZDCAD
|334
|GBPAUD
|229
|GBPUSD
|-165
|US30
|16
|NZDUSD
|71
|USOIL
|64
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 107.50 USD
Pior negociação: -1 068 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 49
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +222.34 USD
Máxima perda consecutiva: -816.46 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.60 × 5
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
Exness-MT5Real28
|12.63 × 617
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
trading for live
Sem comentários
