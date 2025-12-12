SegnaliSezioni
Bui Minh Anh

AT MASTER Fx

Bui Minh Anh
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 92%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 855
Profit Trade:
8 564 (86.90%)
Loss Trade:
1 291 (13.10%)
Best Trade:
2 107.50 USD
Worst Trade:
-1 067.54 USD
Profitto lordo:
64 020.15 USD (23 077 802 pips)
Perdita lorda:
-52 628.11 USD (19 012 020 pips)
Vincite massime consecutive:
109 (222.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 672.66 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
326
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
3.08
Long Trade:
5 112 (51.87%)
Short Trade:
4 743 (48.13%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
7.48 USD
Perdita media:
-40.77 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-816.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 938.48 USD (3)
Crescita mensile:
13.81%
Previsione annuale:
167.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 701.83 USD (35.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.26% (3 701.83 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7894
BTCUSD 1021
ETHUSD 835
GBPJPY 60
AUDCAD 28
NZDCAD 8
GBPAUD 5
US30 2
NZDUSD 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8.6K
BTCUSD 2.3K
ETHUSD 571
GBPJPY -30
AUDCAD -54
NZDCAD 4
GBPAUD 2
US30 0
NZDUSD 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 83K
BTCUSD 3.5M
ETHUSD 443K
GBPJPY -616
AUDCAD -1.7K
NZDCAD 407
GBPAUD 229
US30 16
NZDUSD 71
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 107.50 USD
Worst Trade: -1 068 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +222.34 USD
Massima perdita consecutiva: -816.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
trading for live
2025.12.12 11:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
