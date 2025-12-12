- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
9 855
Profit Trade:
8 564 (86.90%)
Loss Trade:
1 291 (13.10%)
Best Trade:
2 107.50 USD
Worst Trade:
-1 067.54 USD
Profitto lordo:
64 020.15 USD (23 077 802 pips)
Perdita lorda:
-52 628.11 USD (19 012 020 pips)
Vincite massime consecutive:
109 (222.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 672.66 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
326
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
3.08
Long Trade:
5 112 (51.87%)
Short Trade:
4 743 (48.13%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
7.48 USD
Perdita media:
-40.77 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-816.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 938.48 USD (3)
Crescita mensile:
13.81%
Previsione annuale:
167.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 701.83 USD (35.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.26% (3 701.83 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7894
|BTCUSD
|1021
|ETHUSD
|835
|GBPJPY
|60
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|8
|GBPAUD
|5
|US30
|2
|NZDUSD
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8.6K
|BTCUSD
|2.3K
|ETHUSD
|571
|GBPJPY
|-30
|AUDCAD
|-54
|NZDCAD
|4
|GBPAUD
|2
|US30
|0
|NZDUSD
|4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|83K
|BTCUSD
|3.5M
|ETHUSD
|443K
|GBPJPY
|-616
|AUDCAD
|-1.7K
|NZDCAD
|407
|GBPAUD
|229
|US30
|16
|NZDUSD
|71
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Best Trade: +2 107.50 USD
Worst Trade: -1 068 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +222.34 USD
Massima perdita consecutiva: -816.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
