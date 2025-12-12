シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AT MASTER Fx
Bui Minh Anh

AT MASTER Fx

Bui Minh Anh
レビュー0件
信頼性
20週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 44%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10 746
利益トレード:
9 324 (86.76%)
損失トレード:
1 422 (13.23%)
ベストトレード:
2 107.50 USD
最悪のトレード:
-1 067.54 USD
総利益:
73 803.99 USD (25 980 884 pips)
総損失:
-63 141.65 USD (22 628 758 pips)
最大連続の勝ち:
109 (222.34 USD)
最大連続利益:
7 672.66 USD (49)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
88.92%
最大入金額:
106.07%
最近のトレード:
12 分前
1週間当たりの取引:
102
平均保有時間:
46 分
リカバリーファクター:
2.88
長いトレード:
5 677 (52.83%)
短いトレード:
5 069 (47.17%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
7.92 USD
平均損失:
-44.40 USD
最大連続の負け:
16 (-816.46 USD)
最大連続損失:
-1 938.48 USD (3)
月間成長:
-30.26%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 701.83 USD (35.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.92% (1 743.98 USD)
エクイティによる:
51.74% (1 880.85 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 8647
BTCUSD 1090
ETHUSD 835
GBPJPY 61
AUDCAD 49
XAGUSD 29
NZDCAD 21
GBPAUD 5
GBPUSD 4
US30 2
NZDUSD 2
USOIL 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 8.1K
BTCUSD 1.8K
ETHUSD 571
GBPJPY -29
AUDCAD -44
XAGUSD 197
NZDCAD 5
GBPAUD 2
GBPUSD -8
US30 0
NZDUSD 4
USOIL 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -96K
BTCUSD 3M
ETHUSD 443K
GBPJPY -517
AUDCAD -1K
XAGUSD 1K
NZDCAD 334
GBPAUD 229
GBPUSD -165
US30 16
NZDUSD 71
USOIL 64
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 107.50 USD
最悪のトレード: -1 068 USD
最大連続の勝ち: 49
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +222.34 USD
最大連続損失: -816.46 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real31
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real5
0.00 × 8
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.60 × 5
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Exness-MT5Real28
12.55 × 621
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
trading for live
レビューなし
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 15:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.02 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 14:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.73% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.73% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 09:53
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.55% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 15:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください