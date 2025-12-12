- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10 746
利益トレード:
9 324 (86.76%)
損失トレード:
1 422 (13.23%)
ベストトレード:
2 107.50 USD
最悪のトレード:
-1 067.54 USD
総利益:
73 803.99 USD (25 980 884 pips)
総損失:
-63 141.65 USD (22 628 758 pips)
最大連続の勝ち:
109 (222.34 USD)
最大連続利益:
7 672.66 USD (49)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
88.92%
最大入金額:
106.07%
最近のトレード:
12 分前
1週間当たりの取引:
102
平均保有時間:
46 分
リカバリーファクター:
2.88
長いトレード:
5 677 (52.83%)
短いトレード:
5 069 (47.17%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
7.92 USD
平均損失:
-44.40 USD
最大連続の負け:
16 (-816.46 USD)
最大連続損失:
-1 938.48 USD (3)
月間成長:
-30.26%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 701.83 USD (35.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.92% (1 743.98 USD)
エクイティによる:
51.74% (1 880.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8647
|BTCUSD
|1090
|ETHUSD
|835
|GBPJPY
|61
|AUDCAD
|49
|XAGUSD
|29
|NZDCAD
|21
|GBPAUD
|5
|GBPUSD
|4
|US30
|2
|NZDUSD
|2
|USOIL
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|8.1K
|BTCUSD
|1.8K
|ETHUSD
|571
|GBPJPY
|-29
|AUDCAD
|-44
|XAGUSD
|197
|NZDCAD
|5
|GBPAUD
|2
|GBPUSD
|-8
|US30
|0
|NZDUSD
|4
|USOIL
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-96K
|BTCUSD
|3M
|ETHUSD
|443K
|GBPJPY
|-517
|AUDCAD
|-1K
|XAGUSD
|1K
|NZDCAD
|334
|GBPAUD
|229
|GBPUSD
|-165
|US30
|16
|NZDUSD
|71
|USOIL
|64
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 107.50 USD
最悪のトレード: -1 068 USD
最大連続の勝ち: 49
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +222.34 USD
最大連続損失: -816.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.60 × 5
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
Exness-MT5Real28
|12.55 × 621
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
trading for live
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
44%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
20
0%
10 746
86%
89%
1.16
0.99
USD
USD
52%
1:200