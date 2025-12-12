信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AT MASTER Fx
Bui Minh Anh

AT MASTER Fx

Bui Minh Anh
0条评论
可靠性
20
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 44%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
10 745
盈利交易:
9 323 (86.76%)
亏损交易:
1 422 (13.23%)
最好交易:
2 107.50 USD
最差交易:
-1 067.54 USD
毛利:
73 803.09 USD (25 980 823 pips)
毛利亏损:
-63 141.65 USD (22 628 758 pips)
最大连续赢利:
109 (222.34 USD)
最大连续盈利:
7 672.66 USD (49)
夏普比率:
0.02
交易活动:
88.92%
最大入金加载:
106.07%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
103
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
2.88
长期交易:
5 676 (52.82%)
短期交易:
5 069 (47.18%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.99 USD
平均利润:
7.92 USD
平均损失:
-44.40 USD
最大连续失误:
16 (-816.46 USD)
最大连续亏损:
-1 938.48 USD (3)
每月增长:
-30.29%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 701.83 USD (35.35%)
相对跌幅:
结余:
46.92% (1 743.98 USD)
净值:
51.74% (1 880.85 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 8647
BTCUSD 1090
ETHUSD 835
GBPJPY 61
AUDCAD 48
XAGUSD 29
NZDCAD 21
GBPAUD 5
GBPUSD 4
US30 2
NZDUSD 2
USOIL 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 8.1K
BTCUSD 1.8K
ETHUSD 571
GBPJPY -29
AUDCAD -45
XAGUSD 197
NZDCAD 5
GBPAUD 2
GBPUSD -8
US30 0
NZDUSD 4
USOIL 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -96K
BTCUSD 3M
ETHUSD 443K
GBPJPY -517
AUDCAD -1.1K
XAGUSD 1K
NZDCAD 334
GBPAUD 229
GBPUSD -165
US30 16
NZDUSD 71
USOIL 64
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 107.50 USD
最差交易: -1 068 USD
最大连续赢利: 49
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +222.34 USD
最大连续亏损: -816.46 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real31
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real5
0.00 × 8
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.60 × 5
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Exness-MT5Real28
12.56 × 615
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
trading for live
没有评论
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 15:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.02 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 14:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.73% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.73% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 09:53
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.55% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 15:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
