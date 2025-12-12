- 成长
- 净值
- 提取
交易:
10 745
盈利交易:
9 323 (86.76%)
亏损交易:
1 422 (13.23%)
最好交易:
2 107.50 USD
最差交易:
-1 067.54 USD
毛利:
73 803.09 USD (25 980 823 pips)
毛利亏损:
-63 141.65 USD (22 628 758 pips)
最大连续赢利:
109 (222.34 USD)
最大连续盈利:
7 672.66 USD (49)
夏普比率:
0.02
交易活动:
88.92%
最大入金加载:
106.07%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
103
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
2.88
长期交易:
5 676 (52.82%)
短期交易:
5 069 (47.18%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.99 USD
平均利润:
7.92 USD
平均损失:
-44.40 USD
最大连续失误:
16 (-816.46 USD)
最大连续亏损:
-1 938.48 USD (3)
每月增长:
-30.29%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 701.83 USD (35.35%)
相对跌幅:
结余:
46.92% (1 743.98 USD)
净值:
51.74% (1 880.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8647
|BTCUSD
|1090
|ETHUSD
|835
|GBPJPY
|61
|AUDCAD
|48
|XAGUSD
|29
|NZDCAD
|21
|GBPAUD
|5
|GBPUSD
|4
|US30
|2
|NZDUSD
|2
|USOIL
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|8.1K
|BTCUSD
|1.8K
|ETHUSD
|571
|GBPJPY
|-29
|AUDCAD
|-45
|XAGUSD
|197
|NZDCAD
|5
|GBPAUD
|2
|GBPUSD
|-8
|US30
|0
|NZDUSD
|4
|USOIL
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-96K
|BTCUSD
|3M
|ETHUSD
|443K
|GBPJPY
|-517
|AUDCAD
|-1.1K
|XAGUSD
|1K
|NZDCAD
|334
|GBPAUD
|229
|GBPUSD
|-165
|US30
|16
|NZDUSD
|71
|USOIL
|64
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 107.50 USD
最差交易: -1 068 USD
最大连续赢利: 49
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +222.34 USD
最大连续亏损: -816.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.60 × 5
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
Exness-MT5Real28
|12.56 × 615
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
trading for live
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
44%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
20
0%
10 745
86%
89%
1.16
0.99
USD
USD
52%
1:200