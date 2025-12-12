СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AT MASTER Fx
Bui Minh Anh

AT MASTER Fx

Bui Minh Anh
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 30%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 470
Прибыльных трейдов:
9 089 (86.80%)
Убыточных трейдов:
1 381 (13.19%)
Лучший трейд:
2 107.50 USD
Худший трейд:
-1 067.54 USD
Общая прибыль:
71 327.02 USD (25 556 877 pips)
Общий убыток:
-60 874.32 USD (22 208 109 pips)
Макс. серия выигрышей:
109 (222.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 672.66 USD (49)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
77.52%
Макс. загрузка депозита:
106.07%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
276
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
2.82
Длинных трейдов:
5 472 (52.26%)
Коротких трейдов:
4 998 (47.74%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
7.85 USD
Средний убыток:
-44.08 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-816.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 938.48 USD (3)
Прирост в месяц:
-30.30%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 701.83 USD (35.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.92% (1 743.98 USD)
По эквити:
51.74% (1 880.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 8398
BTCUSD 1089
ETHUSD 835
GBPJPY 60
AUDCAD 34
XAGUSD 25
NZDCAD 15
GBPAUD 5
GBPUSD 4
US30 2
NZDUSD 2
USOIL 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 8K
BTCUSD 1.8K
ETHUSD 571
GBPJPY -30
AUDCAD -51
XAGUSD 108
NZDCAD 12
GBPAUD 2
GBPUSD -8
US30 0
NZDUSD 4
USOIL 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -100K
BTCUSD 3M
ETHUSD 443K
GBPJPY -616
AUDCAD -1.4K
XAGUSD 87
NZDCAD 792
GBPAUD 229
GBPUSD -165
US30 16
NZDUSD 71
USOIL 64
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 107.50 USD
Худший трейд: -1 068 USD
Макс. серия выигрышей: 49
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +222.34 USD
Макс. убыток в серии: -816.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.60 × 5
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
48.68 × 147
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
trading for live
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 20:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 19:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 15:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AT MASTER Fx
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
2K
USD
18
0%
10 470
86%
78%
1.17
1.00
USD
52%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.