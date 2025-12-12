시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AT MASTER Fx
Bui Minh Anh

AT MASTER Fx

Bui Minh Anh
0 리뷰
안정성
20
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 46%
Exness-MT5Real31
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
10 788
이익 거래:
9 361 (86.77%)
손실 거래:
1 427 (13.23%)
최고의 거래:
2 107.50 USD
최악의 거래:
-1 067.54 USD
총 수익:
73 956.52 USD (26 016 358 pips)
총 손실:
-63 261.29 USD (22 652 737 pips)
연속 최대 이익:
109 (222.34 USD)
연속 최대 이익:
7 672.66 USD (49)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
88.92%
최대 입금량:
106.07%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
122
평균 유지 시간:
46 분
회복 요인:
2.89
롱(주식매수):
5 701 (52.85%)
숏(주식차입매도):
5 087 (47.15%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.99 USD
평균 이익:
7.90 USD
평균 손실:
-44.33 USD
연속 최대 손실:
16 (-816.46 USD)
연속 최대 손실:
-1 938.48 USD (3)
월별 성장률:
-20.13%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 701.83 USD (35.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
46.92% (1 743.98 USD)
자본금별:
51.74% (1 880.85 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 8662
BTCUSD 1090
ETHUSD 835
GBPJPY 67
AUDCAD 53
XAGUSD 43
NZDCAD 24
GBPAUD 5
GBPUSD 4
US30 2
NZDUSD 2
USOIL 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 8.2K
BTCUSD 1.8K
ETHUSD 571
GBPJPY -26
AUDCAD -40
XAGUSD 198
NZDCAD 9
GBPAUD 2
GBPUSD -8
US30 0
NZDUSD 4
USOIL 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -85K
BTCUSD 3M
ETHUSD 443K
GBPJPY -3
AUDCAD -756
XAGUSD 1K
NZDCAD 595
GBPAUD 229
GBPUSD -165
US30 16
NZDUSD 71
USOIL 64
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 107.50 USD
최악의 거래: -1 068 USD
연속 최대 이익: 49
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +222.34 USD
연속 최대 손실: -816.46 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real31
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
VantageInternational-Live 14
0.00 × 5
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.60 × 5
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
105.00 × 1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
trading for live
리뷰 없음
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 15:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.02 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 14:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.73% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 13:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.73% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 09:53
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.55% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.29 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.24 15:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AT MASTER Fx
월별 30 USD
46%
0
0
USD
2.2K
USD
20
0%
10 788
86%
89%
1.16
0.99
USD
52%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.