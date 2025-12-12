- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
10 788
이익 거래:
9 361 (86.77%)
손실 거래:
1 427 (13.23%)
최고의 거래:
2 107.50 USD
최악의 거래:
-1 067.54 USD
총 수익:
73 956.52 USD (26 016 358 pips)
총 손실:
-63 261.29 USD (22 652 737 pips)
연속 최대 이익:
109 (222.34 USD)
연속 최대 이익:
7 672.66 USD (49)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
88.92%
최대 입금량:
106.07%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
122
평균 유지 시간:
46 분
회복 요인:
2.89
롱(주식매수):
5 701 (52.85%)
숏(주식차입매도):
5 087 (47.15%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.99 USD
평균 이익:
7.90 USD
평균 손실:
-44.33 USD
연속 최대 손실:
16 (-816.46 USD)
연속 최대 손실:
-1 938.48 USD (3)
월별 성장률:
-20.13%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 701.83 USD (35.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
46.92% (1 743.98 USD)
자본금별:
51.74% (1 880.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8662
|BTCUSD
|1090
|ETHUSD
|835
|GBPJPY
|67
|AUDCAD
|53
|XAGUSD
|43
|NZDCAD
|24
|GBPAUD
|5
|GBPUSD
|4
|US30
|2
|NZDUSD
|2
|USOIL
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|8.2K
|BTCUSD
|1.8K
|ETHUSD
|571
|GBPJPY
|-26
|AUDCAD
|-40
|XAGUSD
|198
|NZDCAD
|9
|GBPAUD
|2
|GBPUSD
|-8
|US30
|0
|NZDUSD
|4
|USOIL
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-85K
|BTCUSD
|3M
|ETHUSD
|443K
|GBPJPY
|-3
|AUDCAD
|-756
|XAGUSD
|1K
|NZDCAD
|595
|GBPAUD
|229
|GBPUSD
|-165
|US30
|16
|NZDUSD
|71
|USOIL
|64
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 107.50 USD
최악의 거래: -1 068 USD
연속 최대 이익: 49
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +222.34 USD
연속 최대 손실: -816.46 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.60 × 5
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|105.00 × 1
trading for live
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
46%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
20
0%
10 788
86%
89%
1.16
0.99
USD
USD
52%
1:200