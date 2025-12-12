- Büyüme
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
66 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (33.33%)
En iyi işlem:
23.65 USD
En kötü işlem:
-45.09 USD
Brüt kâr:
189.76 USD (13 420 pips)
Brüt zarar:
-167.43 USD (13 966 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (106.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
106.19 USD (18)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.47%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.21
Alış işlemleri:
55 (55.56%)
Satış işlemleri:
44 (44.44%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
2.88 USD
Ortalama zarar:
-5.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.03 USD (3)
Aylık büyüme:
0.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
105.34 USD (4.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.11% (22.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|AUDNZD
|29
|NZDCAD
|28
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-2.8K
|AUDNZD
|1.6K
|NZDCAD
|665
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
