트레이드:
145
이익 거래:
101 (69.65%)
손실 거래:
44 (30.34%)
최고의 거래:
23.65 USD
최악의 거래:
-45.09 USD
총 수익:
267.56 USD (22 885 pips)
총 손실:
-227.38 USD (22 018 pips)
연속 최대 이익:
18 (106.19 USD)
연속 최대 이익:
106.19 USD (18)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.43%
최근 거래:
35 분 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
0.38
롱(주식매수):
79 (54.48%)
숏(주식차입매도):
66 (45.52%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
0.28 USD
평균 이익:
2.65 USD
평균 손실:
-5.17 USD
연속 최대 손실:
7 (-3.12 USD)
연속 최대 손실:
-64.03 USD (3)
월별 성장률:
1.22%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
105.34 USD (4.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.93% (105.34 USD)
자본금별:
4.32% (88.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|53
|AUDCAD
|50
|AUDNZD
|42
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD
|13
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD
|963
|AUDCAD
|-2.5K
|AUDNZD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
- Non Martingale
- Soft Locking
- 3 Pair
리뷰 없음
