- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
120
利益トレード:
84 (70.00%)
損失トレード:
36 (30.00%)
ベストトレード:
23.65 USD
最悪のトレード:
-45.09 USD
総利益:
204.24 USD (15 582 pips)
総損失:
-175.03 USD (15 013 pips)
最大連続の勝ち:
18 (106.19 USD)
最大連続利益:
106.19 USD (18)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.43%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
0.28
長いトレード:
67 (55.83%)
短いトレード:
53 (44.17%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.24 USD
平均利益:
2.43 USD
平均損失:
-4.86 USD
最大連続の負け:
7 (-3.12 USD)
最大連続損失:
-64.03 USD (3)
月間成長:
0.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
105.34 USD (4.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.93% (105.34 USD)
エクイティによる:
4.32% (88.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|50
|AUDNZD
|42
|NZDCAD
|28
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|14
|NZDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|-2.5K
|AUDNZD
|2.5K
|NZDCAD
|665
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.65 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +106.19 USD
最大連続損失: -3.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 2
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
- Non Martingale
- Soft Locking
- 3 Pair
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
8
100%
120
70%
100%
1.16
0.24
USD
USD
5%
1:500