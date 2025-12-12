- 成长
交易:
120
盈利交易:
84 (70.00%)
亏损交易:
36 (30.00%)
最好交易:
23.65 USD
最差交易:
-45.09 USD
毛利:
204.24 USD (15 582 pips)
毛利亏损:
-175.03 USD (15 013 pips)
最大连续赢利:
18 (106.19 USD)
最大连续盈利:
106.19 USD (18)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.43%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.28
长期交易:
67 (55.83%)
短期交易:
53 (44.17%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.24 USD
平均利润:
2.43 USD
平均损失:
-4.86 USD
最大连续失误:
7 (-3.12 USD)
最大连续亏损:
-64.03 USD (3)
每月增长:
0.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
105.34 USD (4.93%)
相对跌幅:
结余:
4.93% (105.34 USD)
净值:
4.32% (88.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|50
|AUDNZD
|42
|NZDCAD
|28
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|14
|NZDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-2.5K
|AUDNZD
|2.5K
|NZDCAD
|665
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.65 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +106.19 USD
最大连续亏损: -3.12 USD
- Non Martingale
- Soft Locking
- 3 Pair
