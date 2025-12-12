СигналыРазделы
Dany Wardiyanto

Fukuma Mizushi

Dany Wardiyanto
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 1%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
84 (70.00%)
Убыточных трейдов:
36 (30.00%)
Лучший трейд:
23.65 USD
Худший трейд:
-45.09 USD
Общая прибыль:
204.24 USD (15 582 pips)
Общий убыток:
-175.03 USD (15 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (106.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.19 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.43%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
67 (55.83%)
Коротких трейдов:
53 (44.17%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
2.43 USD
Средний убыток:
-4.86 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-3.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.03 USD (3)
Прирост в месяц:
0.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
105.34 USD (4.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.93% (105.34 USD)
По эквити:
4.32% (88.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 50
AUDNZD 42
NZDCAD 28
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 14
AUDNZD 14
NZDCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -2.5K
AUDNZD 2.5K
NZDCAD 665
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.65 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +106.19 USD
Макс. убыток в серии: -3.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
1.50 × 2
FBS-Real-2
6.44 × 138
- Non Martingale

- Soft Locking

- 3 Pair

Нет отзывов
2025.12.22 06:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
