Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
84 (70.00%)
Убыточных трейдов:
36 (30.00%)
Лучший трейд:
23.65 USD
Худший трейд:
-45.09 USD
Общая прибыль:
204.24 USD (15 582 pips)
Общий убыток:
-175.03 USD (15 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (106.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.19 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.43%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
67 (55.83%)
Коротких трейдов:
53 (44.17%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
2.43 USD
Средний убыток:
-4.86 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-3.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.03 USD (3)
Прирост в месяц:
0.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
105.34 USD (4.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.93% (105.34 USD)
По эквити:
4.32% (88.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|50
|AUDNZD
|42
|NZDCAD
|28
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|14
|NZDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-2.5K
|AUDNZD
|2.5K
|NZDCAD
|665
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +23.65 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +106.19 USD
Макс. убыток в серии: -3.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 2
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
- Non Martingale
- Soft Locking
- 3 Pair
