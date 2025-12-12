- Crescita
Trade:
99
Profit Trade:
66 (66.66%)
Loss Trade:
33 (33.33%)
Best Trade:
23.65 USD
Worst Trade:
-45.09 USD
Profitto lordo:
189.76 USD (13 420 pips)
Perdita lorda:
-167.43 USD (13 966 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (106.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.19 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.47%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
55 (55.56%)
Short Trade:
44 (44.44%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
2.88 USD
Perdita media:
-5.07 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-3.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.03 USD (3)
Crescita mensile:
0.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
105.34 USD (4.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.11% (22.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|AUDNZD
|29
|NZDCAD
|28
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-2.8K
|AUDNZD
|1.6K
|NZDCAD
|665
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 2
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
- Non Martingale
- Soft Locking
- 3 Pair
