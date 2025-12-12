- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
120
Transacciones Rentables:
84 (70.00%)
Transacciones Irrentables:
36 (30.00%)
Mejor transacción:
23.65 USD
Peor transacción:
-45.09 USD
Beneficio Bruto:
204.24 USD (15 582 pips)
Pérdidas Brutas:
-175.03 USD (15 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (106.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
106.19 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.43%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
0.28
Transacciones Largas:
67 (55.83%)
Transacciones Cortas:
53 (44.17%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.24 USD
Beneficio medio:
2.43 USD
Pérdidas medias:
-4.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-3.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.03 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
105.34 USD (4.93%)
Reducción relativa:
De balance:
4.93% (105.34 USD)
De fondos:
4.32% (88.81 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|50
|AUDNZD
|42
|NZDCAD
|28
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|14
|NZDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|-2.5K
|AUDNZD
|2.5K
|NZDCAD
|665
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +23.65 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +106.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.12 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 2
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
- Non Martingale
- Soft Locking
- 3 Pair
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
8
100%
120
70%
100%
1.16
0.24
USD
USD
5%
1:500