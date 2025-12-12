SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Fukuma Mizushi
Dany Wardiyanto

Fukuma Mizushi

Dany Wardiyanto
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
120
Transacciones Rentables:
84 (70.00%)
Transacciones Irrentables:
36 (30.00%)
Mejor transacción:
23.65 USD
Peor transacción:
-45.09 USD
Beneficio Bruto:
204.24 USD (15 582 pips)
Pérdidas Brutas:
-175.03 USD (15 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (106.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
106.19 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.43%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
0.28
Transacciones Largas:
67 (55.83%)
Transacciones Cortas:
53 (44.17%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.24 USD
Beneficio medio:
2.43 USD
Pérdidas medias:
-4.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-3.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.03 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
105.34 USD (4.93%)
Reducción relativa:
De balance:
4.93% (105.34 USD)
De fondos:
4.32% (88.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 50
AUDNZD 42
NZDCAD 28
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 14
AUDNZD 14
NZDCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD -2.5K
AUDNZD 2.5K
NZDCAD 665
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.65 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +106.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
1.50 × 2
FBS-Real-2
6.44 × 138
- Non Martingale

- Soft Locking

- 3 Pair

No hay comentarios
2025.12.22 06:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
