Trades insgesamt:
120
Gewinntrades:
84 (70.00%)
Verlusttrades:
36 (30.00%)
Bester Trade:
23.65 USD
Schlechtester Trade:
-45.09 USD
Bruttoprofit:
204.24 USD (15 582 pips)
Bruttoverlust:
-175.03 USD (15 013 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (106.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
106.19 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.43%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
0.28
Long-Positionen:
67 (55.83%)
Short-Positionen:
53 (44.17%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-3.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-64.03 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
105.34 USD (4.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.93% (105.34 USD)
Kapital:
4.32% (88.81 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|50
|AUDNZD
|42
|NZDCAD
|28
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|14
|NZDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-2.5K
|AUDNZD
|2.5K
|NZDCAD
|665
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Bester Trade: +23.65 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +106.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.12 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 2
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
1%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
8
100%
120
70%
100%
1.16
0.24
USD
USD
5%
1:500