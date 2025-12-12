- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
84 (70.00%)
Negociações com perda:
36 (30.00%)
Melhor negociação:
23.65 USD
Pior negociação:
-45.09 USD
Lucro bruto:
204.24 USD (15 582 pips)
Perda bruta:
-175.03 USD (15 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (106.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
106.19 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.43%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.28
Negociações longas:
67 (55.83%)
Negociações curtas:
53 (44.17%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
2.43 USD
Perda média:
-4.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-3.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.03 USD (3)
Crescimento mensal:
0.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
105.34 USD (4.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.93% (105.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.32% (88.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|50
|AUDNZD
|42
|NZDCAD
|28
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|14
|NZDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|-2.5K
|AUDNZD
|2.5K
|NZDCAD
|665
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.65 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +106.19 USD
Máxima perda consecutiva: -3.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 2
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
- Non Martingale
- Soft Locking
- 3 Pair
