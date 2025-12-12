SinaisSeções
Dany Wardiyanto

Fukuma Mizushi

Dany Wardiyanto
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
84 (70.00%)
Negociações com perda:
36 (30.00%)
Melhor negociação:
23.65 USD
Pior negociação:
-45.09 USD
Lucro bruto:
204.24 USD (15 582 pips)
Perda bruta:
-175.03 USD (15 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (106.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
106.19 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.43%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.28
Negociações longas:
67 (55.83%)
Negociações curtas:
53 (44.17%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
2.43 USD
Perda média:
-4.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-3.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.03 USD (3)
Crescimento mensal:
0.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
105.34 USD (4.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.93% (105.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.32% (88.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 50
AUDNZD 42
NZDCAD 28
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 14
AUDNZD 14
NZDCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD -2.5K
AUDNZD 2.5K
NZDCAD 665
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.65 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +106.19 USD
Máxima perda consecutiva: -3.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
1.50 × 2
FBS-Real-2
6.44 × 138
- Non Martingale

- Soft Locking

- 3 Pair

Sem comentários
2025.12.22 06:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
