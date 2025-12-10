SinyallerBölümler
Henokh Arief

Hen970

Henokh Arief
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
64%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
143
Kârla kapanan işlemler:
143 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
11.40 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
412.94 USD (678 930 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
143 (412.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
412.94 USD (143)
Sharpe oranı:
1.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
6.97%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
143 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.89 USD
Ortalama kâr:
2.89 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
13.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
18.21% (146.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 77
BTCUSD 27
USTEC 12
EURUSD 11
DE30 8
USOIL 4
UK100 2
US30 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 213
BTCUSD 50
USTEC 39
EURUSD 52
DE30 31
USOIL 17
UK100 4
US30 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 213K
BTCUSD 430K
USTEC 31K
EURUSD 508
DE30 1.8K
USOIL 745
UK100 603
US30 604
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.40 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 143
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +412.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 09:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
