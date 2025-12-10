SegnaliSezioni
Henokh Arief

Hen970

Henokh Arief
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
64%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
143
Profit Trade:
143 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
11.40 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
412.94 USD (678 930 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
143 (412.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
412.94 USD (143)
Indice di Sharpe:
1.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
6.97%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
143 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.89 USD
Profitto medio:
2.89 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
13.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
18.21% (146.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 77
BTCUSD 27
USTEC 12
EURUSD 11
DE30 8
USOIL 4
UK100 2
US30 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 213
BTCUSD 50
USTEC 39
EURUSD 52
DE30 31
USOIL 17
UK100 4
US30 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 213K
BTCUSD 430K
USTEC 31K
EURUSD 508
DE30 1.8K
USOIL 745
UK100 603
US30 604
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.40 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 143
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +412.94 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 09:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
