Henokh Arief

Hen970

Henokh Arief
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 72%
Exness-MT5Real39
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
156
Negociações com lucro:
156 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
11.40 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
450.21 USD (702 042 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
156 (450.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
450.21 USD (156)
Índice de Sharpe:
1.33
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.97%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
156 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
2.89 USD
Lucro médio:
2.89 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
19.16%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.21% (146.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 82
BTCUSD 27
DE30 15
USTEC 13
EURUSD 11
USOIL 4
UK100 2
US30 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 232
BTCUSD 50
DE30 44
USTEC 44
EURUSD 52
USOIL 17
UK100 4
US30 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 232K
BTCUSD 430K
DE30 2.4K
USTEC 35K
EURUSD 508
USOIL 745
UK100 603
US30 604
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.40 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 156
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +450.21 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 09:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
