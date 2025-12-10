- Crescimento
Negociações:
156
Negociações com lucro:
156 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
11.40 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
450.21 USD (702 042 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
156 (450.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
450.21 USD (156)
Índice de Sharpe:
1.33
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.97%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
156 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
2.89 USD
Lucro médio:
2.89 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
19.16%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.21% (146.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|27
|DE30
|15
|USTEC
|13
|EURUSD
|11
|USOIL
|4
|UK100
|2
|US30
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|232
|BTCUSD
|50
|DE30
|44
|USTEC
|44
|EURUSD
|52
|USOIL
|17
|UK100
|4
|US30
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|232K
|BTCUSD
|430K
|DE30
|2.4K
|USTEC
|35K
|EURUSD
|508
|USOIL
|745
|UK100
|603
|US30
|604
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.40 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 156
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +450.21 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
72%
0
0
USD
USD
806
USD
USD
11
0%
156
100%
100%
n/a
2.89
USD
USD
18%
1:500