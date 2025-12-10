- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
156
盈利交易:
156 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
11.40 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
450.21 USD (702 042 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
156 (450.21 USD)
最大连续盈利:
450.21 USD (156)
夏普比率:
1.33
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.97%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
32
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.00
长期交易:
156 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
2.89 USD
平均利润:
2.89 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
19.16%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
18.21% (146.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|27
|DE30
|15
|USTEC
|13
|EURUSD
|11
|USOIL
|4
|UK100
|2
|US30
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|232
|BTCUSD
|50
|DE30
|44
|USTEC
|44
|EURUSD
|52
|USOIL
|17
|UK100
|4
|US30
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|232K
|BTCUSD
|430K
|DE30
|2.4K
|USTEC
|35K
|EURUSD
|508
|USOIL
|745
|UK100
|603
|US30
|604
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.40 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 156
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +450.21 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
72%
0
0
USD
USD
806
USD
USD
11
0%
156
100%
100%
n/a
2.89
USD
USD
18%
1:500