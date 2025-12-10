SignauxSections
Henokh Arief

Hen970

Henokh Arief
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
64%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
143
Bénéfice trades:
143 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
11.40 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
412.94 USD (678 930 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
143 (412.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
412.94 USD (143)
Ratio de Sharpe:
1.32
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
6.97%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
143 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
2.89 USD
Bénéfice moyen:
2.89 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
13.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
18.21% (146.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 77
BTCUSD 27
USTEC 12
EURUSD 11
DE30 8
USOIL 4
UK100 2
US30 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 213
BTCUSD 50
USTEC 39
EURUSD 52
DE30 31
USOIL 17
UK100 4
US30 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 213K
BTCUSD 430K
USTEC 31K
EURUSD 508
DE30 1.8K
USOIL 745
UK100 603
US30 604
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.40 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 143
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +412.94 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real39" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 09:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hen970
35 USD par mois
64%
0
0
USD
800
USD
11
0%
143
100%
100%
n/a
2.89
USD
18%
1:500
Copier

