- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
156
利益トレード:
156 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
11.40 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
450.21 USD (702 042 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
156 (450.21 USD)
最大連続利益:
450.21 USD (156)
シャープレシオ:
1.33
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.97%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
156 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.89 USD
平均利益:
2.89 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
19.16%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
18.21% (146.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|27
|DE30
|15
|USTEC
|13
|EURUSD
|11
|USOIL
|4
|UK100
|2
|US30
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|232
|BTCUSD
|50
|DE30
|44
|USTEC
|44
|EURUSD
|52
|USOIL
|17
|UK100
|4
|US30
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|232K
|BTCUSD
|430K
|DE30
|2.4K
|USTEC
|35K
|EURUSD
|508
|USOIL
|745
|UK100
|603
|US30
|604
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.40 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 156
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +450.21 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
72%
0
0
USD
USD
806
USD
USD
11
0%
156
100%
100%
n/a
2.89
USD
USD
18%
1:500