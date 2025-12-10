シグナルセクション
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 72%
Exness-MT5Real39
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
156
利益トレード:
156 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
11.40 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
450.21 USD (702 042 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
156 (450.21 USD)
最大連続利益:
450.21 USD (156)
シャープレシオ:
1.33
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.97%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
156 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.89 USD
平均利益:
2.89 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
19.16%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
18.21% (146.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 82
BTCUSD 27
DE30 15
USTEC 13
EURUSD 11
USOIL 4
UK100 2
US30 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 232
BTCUSD 50
DE30 44
USTEC 44
EURUSD 52
USOIL 17
UK100 4
US30 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 232K
BTCUSD 430K
DE30 2.4K
USTEC 35K
EURUSD 508
USOIL 745
UK100 603
US30 604
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.40 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 156
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +450.21 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 09:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
