SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Hen970
Henokh Arief

Hen970

Henokh Arief
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 72%
Exness-MT5Real39
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
156
Transacciones Rentables:
156 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
11.40 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
450.21 USD (702 042 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
156 (450.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
450.21 USD (156)
Ratio de Sharpe:
1.33
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.97%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
156 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
2.89 USD
Beneficio medio:
2.89 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
19.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
18.21% (146.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 82
BTCUSD 27
DE30 15
USTEC 13
EURUSD 11
USOIL 4
UK100 2
US30 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 232
BTCUSD 50
DE30 44
USTEC 44
EURUSD 52
USOIL 17
UK100 4
US30 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 232K
BTCUSD 430K
DE30 2.4K
USTEC 35K
EURUSD 508
USOIL 745
UK100 603
US30 604
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.40 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 156
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +450.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real39" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 09:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Hen970
35 USD al mes
72%
0
0
USD
806
USD
11
0%
156
100%
100%
n/a
2.89
USD
18%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.