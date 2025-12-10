СигналыРазделы
Henokh Arief

Hen970

Henokh Arief
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 72%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
156 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
11.40 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
450.21 USD (702 042 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
156 (450.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
450.21 USD (156)
Коэффициент Шарпа:
1.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.97%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
156 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.89 USD
Средняя прибыль:
2.89 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
19.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
18.21% (146.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 82
BTCUSD 27
DE30 15
USTEC 13
EURUSD 11
USOIL 4
UK100 2
US30 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 232
BTCUSD 50
DE30 44
USTEC 44
EURUSD 52
USOIL 17
UK100 4
US30 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 232K
BTCUSD 430K
DE30 2.4K
USTEC 35K
EURUSD 508
USOIL 745
UK100 603
US30 604
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.40 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 156
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +450.21 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 09:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
