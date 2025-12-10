- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
156 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
11.40 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
450.21 USD (702 042 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
156 (450.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
450.21 USD (156)
Коэффициент Шарпа:
1.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.97%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
156 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.89 USD
Средняя прибыль:
2.89 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
19.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
18.21% (146.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|27
|DE30
|15
|USTEC
|13
|EURUSD
|11
|USOIL
|4
|UK100
|2
|US30
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|232
|BTCUSD
|50
|DE30
|44
|USTEC
|44
|EURUSD
|52
|USOIL
|17
|UK100
|4
|US30
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|232K
|BTCUSD
|430K
|DE30
|2.4K
|USTEC
|35K
|EURUSD
|508
|USOIL
|745
|UK100
|603
|US30
|604
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +11.40 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 156
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +450.21 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
72%
0
0
USD
USD
806
USD
USD
11
0%
156
100%
100%
n/a
2.89
USD
USD
18%
1:500