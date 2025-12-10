SignaleKategorien
Henokh Arief

Hen970

Henokh Arief
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 73%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
158
Gewinntrades:
158 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
11.40 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
454.43 USD (706 265 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
158 (454.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
454.43 USD (158)
Sharpe Ratio:
1.33
Trading-Aktivität:
51.03%
Max deposit load:
6.97%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
158 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
2.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
19.68%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
18.21% (146.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 84
BTCUSD 27
DE30 15
USTEC 13
EURUSD 11
USOIL 4
UK100 2
US30 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 236
BTCUSD 50
DE30 44
USTEC 44
EURUSD 52
USOIL 17
UK100 4
US30 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 236K
BTCUSD 430K
DE30 2.4K
USTEC 35K
EURUSD 508
USOIL 745
UK100 603
US30 604
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.40 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 158
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +454.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real39" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 22:04
No swaps are charged
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 09:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
