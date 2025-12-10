- 자본
- 축소
트레이드:
176
이익 거래:
176 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
11.40 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
506.86 USD (758 684 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
176 (506.86 USD)
연속 최대 이익:
506.86 USD (176)
샤프 비율:
1.33
거래 활동:
63.63%
최대 입금량:
6.97%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
176 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
2.88 USD
평균 이익:
2.88 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
27.60%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
50.45% (412.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|BTCUSD
|27
|DE30
|15
|USTEC
|13
|EURUSD
|11
|USOIL
|4
|UK100
|2
|US30
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|289
|BTCUSD
|50
|DE30
|44
|USTEC
|44
|EURUSD
|52
|USOIL
|17
|UK100
|4
|US30
|7
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|289K
|BTCUSD
|430K
|DE30
|2.4K
|USTEC
|35K
|EURUSD
|508
|USOIL
|745
|UK100
|603
|US30
|604
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.40 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 176
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +506.86 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real39"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
84%
0
0
USD
USD
800
USD
USD
13
0%
176
100%
64%
n/a
2.88
USD
USD
50%
1:500