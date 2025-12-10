SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XM137
debest4.4u henokh

XM137

debest4.4u henokh
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 133%
XMGlobal-MT5 4
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
246
Kârla kapanan işlemler:
246 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
18.29 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
598.46 USD (712 754 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
246 (598.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
598.46 USD (246)
Sharpe oranı:
1.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
246 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.43 USD
Ortalama kâr:
2.43 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
55.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
22.76% (199.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 204
BTCUSD# 19
GER40Cash 10
US100Cash 9
EURUSD# 3
OILCash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 489
BTCUSD# 64
GER40Cash 15
US100Cash 14
EURUSD# 6
OILCash 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 48K
BTCUSD# 637K
GER40Cash 13K
US100Cash 14K
EURUSD# 113
OILCash 53
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.29 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 246
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +598.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.12.10 10:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
