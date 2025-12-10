SeñalesSecciones
Henokh Arief

XM137

Henokh Arief
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 295%
XMGlobal-MT5 4
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
375
Transacciones Rentables:
375 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
18.29 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
977.13 USD (753 221 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
375 (977.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
977.13 USD (375)
Ratio de Sharpe:
1.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
18.32%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
375 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
2.61 USD
Beneficio medio:
2.61 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
72.82%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
59.71% (405.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 332
BTCUSD# 19
GER40Cash 10
US100Cash 10
EURUSD# 3
OILCash 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 864
BTCUSD# 64
GER40Cash 15
US100Cash 18
EURUSD# 6
OILCash 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 85K
BTCUSD# 637K
GER40Cash 13K
US100Cash 18K
EURUSD# 113
OILCash 53
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.29 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 375
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +977.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.06 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 11:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
