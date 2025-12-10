SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XM137
debest4.4u henokh

XM137

debest4.4u henokh
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 133%
XMGlobal-MT5 4
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
246
Profit Trade:
246 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
18.29 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
598.46 USD (712 754 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
246 (598.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
598.46 USD (246)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
246 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.43 USD
Profitto medio:
2.43 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
55.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
22.76% (199.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 204
BTCUSD# 19
GER40Cash 10
US100Cash 9
EURUSD# 3
OILCash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 489
BTCUSD# 64
GER40Cash 15
US100Cash 14
EURUSD# 6
OILCash 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 48K
BTCUSD# 637K
GER40Cash 13K
US100Cash 14K
EURUSD# 113
OILCash 53
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.29 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 246
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +598.46 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.10 10:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XM137
35USD al mese
133%
0
0
USD
879
USD
7
0%
246
100%
100%
n/a
2.43
USD
23%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.