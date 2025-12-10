SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / XM137
debest4.4u henokh

XM137

debest4.4u henokh
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 133%
XMGlobal-MT5 4
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
247
Bénéfice trades:
247 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
18.29 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
599.67 USD (712 875 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
247 (599.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
599.67 USD (247)
Ratio de Sharpe:
1.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.00%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
247 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
2.43 USD
Bénéfice moyen:
2.43 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
56.05%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
22.76% (199.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 205
BTCUSD# 19
GER40Cash 10
US100Cash 9
EURUSD# 3
OILCash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 490
BTCUSD# 64
GER40Cash 15
US100Cash 14
EURUSD# 6
OILCash 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 48K
BTCUSD# 637K
GER40Cash 13K
US100Cash 14K
EURUSD# 113
OILCash 53
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.29 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 247
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +599.67 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.10 10:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XM137
35 USD par mois
133%
0
0
USD
880
USD
7
0%
247
100%
100%
n/a
2.43
USD
23%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.