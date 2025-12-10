- 成長
トレード:
358
利益トレード:
358 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
18.29 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
934.56 USD (748 972 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
358 (934.56 USD)
最大連続利益:
934.56 USD (358)
シャープレシオ:
1.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
18.32%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
358 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.61 USD
平均利益:
2.61 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
77.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
59.71% (405.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|315
|BTCUSD#
|19
|GER40Cash
|10
|US100Cash
|10
|EURUSD#
|3
|OILCash
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|821
|BTCUSD#
|64
|GER40Cash
|15
|US100Cash
|18
|EURUSD#
|6
|OILCash
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|81K
|BTCUSD#
|637K
|GER40Cash
|13K
|US100Cash
|18K
|EURUSD#
|113
|OILCash
|53
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
ベストトレード: +18.29 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 358
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +934.56 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
