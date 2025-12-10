シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / XM137
Henokh Arief

XM137

Henokh Arief
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 279%
XMGlobal-MT5 4
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
358
利益トレード:
358 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
18.29 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
934.56 USD (748 972 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
358 (934.56 USD)
最大連続利益:
934.56 USD (358)
シャープレシオ:
1.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
18.32%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
358 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.61 USD
平均利益:
2.61 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
77.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
59.71% (405.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 315
BTCUSD# 19
GER40Cash 10
US100Cash 10
EURUSD# 3
OILCash 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 821
BTCUSD# 64
GER40Cash 15
US100Cash 18
EURUSD# 6
OILCash 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 81K
BTCUSD# 637K
GER40Cash 13K
US100Cash 18K
EURUSD# 113
OILCash 53
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.29 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 358
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +934.56 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.06 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 11:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
