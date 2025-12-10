- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
358
盈利交易:
358 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
18.29 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
934.56 USD (748 972 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
358 (934.56 USD)
最大连续盈利:
934.56 USD (358)
夏普比率:
1.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.32%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.00
长期交易:
358 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
2.61 USD
平均利润:
2.61 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
77.03%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
59.71% (405.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|315
|BTCUSD#
|19
|GER40Cash
|10
|US100Cash
|10
|EURUSD#
|3
|OILCash
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|821
|BTCUSD#
|64
|GER40Cash
|15
|US100Cash
|18
|EURUSD#
|6
|OILCash
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|81K
|BTCUSD#
|637K
|GER40Cash
|13K
|US100Cash
|18K
|EURUSD#
|113
|OILCash
|53
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.29 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 358
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +934.56 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
279%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
11
0%
358
100%
100%
n/a
2.61
USD
USD
60%
1:200