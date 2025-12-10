- 자본
- 축소
트레이드:
361
이익 거래:
361 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
18.29 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
943.21 USD (749 835 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
361 (943.21 USD)
연속 최대 이익:
943.21 USD (361)
샤프 비율:
1.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
18.32%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
361 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
2.61 USD
평균 이익:
2.61 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
76.24%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
59.71% (405.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|318
|BTCUSD#
|19
|GER40Cash
|10
|US100Cash
|10
|EURUSD#
|3
|OILCash
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|830
|BTCUSD#
|64
|GER40Cash
|15
|US100Cash
|18
|EURUSD#
|6
|OILCash
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|82K
|BTCUSD#
|637K
|GER40Cash
|13K
|US100Cash
|18K
|EURUSD#
|113
|OILCash
|53
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.29 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 361
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +943.21 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
