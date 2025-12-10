시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / XM137
Henokh Arief

XM137

Henokh Arief
0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 282%
XMGlobal-MT5 4
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
361
이익 거래:
361 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
18.29 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
943.21 USD (749 835 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
361 (943.21 USD)
연속 최대 이익:
943.21 USD (361)
샤프 비율:
1.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
18.32%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
361 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
2.61 USD
평균 이익:
2.61 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
76.24%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
59.71% (405.38 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 318
BTCUSD# 19
GER40Cash 10
US100Cash 10
EURUSD# 3
OILCash 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# 830
BTCUSD# 64
GER40Cash 15
US100Cash 18
EURUSD# 6
OILCash 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# 82K
BTCUSD# 637K
GER40Cash 13K
US100Cash 18K
EURUSD# 113
OILCash 53
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +18.29 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 361
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +943.21 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
XM137
월별 35 USD
282%
0
0
USD
1K
USD
11
0%
361
100%
100%
n/a
2.61
USD
60%
1:200
복제

