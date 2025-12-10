SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / XM137
Henokh Arief

XM137

Henokh Arief
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 279%
XMGlobal-MT5 4
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
358
Gewinntrades:
358 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
18.29 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
934.56 USD (748 972 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
358 (934.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
934.56 USD (358)
Sharpe Ratio:
1.18
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
18.32%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
358 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
2.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
77.03%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
59.71% (405.38 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 315
BTCUSD# 19
GER40Cash 10
US100Cash 10
EURUSD# 3
OILCash 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 821
BTCUSD# 64
GER40Cash 15
US100Cash 18
EURUSD# 6
OILCash 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 81K
BTCUSD# 637K
GER40Cash 13K
US100Cash 18K
EURUSD# 113
OILCash 53
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.29 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 358
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +934.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.06 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 11:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.