Trades insgesamt:
358
Gewinntrades:
358 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
18.29 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
934.56 USD (748 972 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
358 (934.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
934.56 USD (358)
Sharpe Ratio:
1.18
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
18.32%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
358 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
2.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
77.03%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
59.71% (405.38 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD#
|315
|BTCUSD#
|19
|GER40Cash
|10
|US100Cash
|10
|EURUSD#
|3
|OILCash
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|821
|BTCUSD#
|64
|GER40Cash
|15
|US100Cash
|18
|EURUSD#
|6
|OILCash
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|81K
|BTCUSD#
|637K
|GER40Cash
|13K
|US100Cash
|18K
|EURUSD#
|113
|OILCash
|53
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Bester Trade: +18.29 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 358
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +934.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
279%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
11
0%
358
100%
100%
n/a
2.61
USD
USD
60%
1:200