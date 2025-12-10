СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XM137
Henokh Arief

XM137

Henokh Arief
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 279%
XMGlobal-MT5 4
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
358
Прибыльных трейдов:
358 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
18.29 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
934.56 USD (748 972 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
358 (934.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
934.56 USD (358)
Коэффициент Шарпа:
1.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.32%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
358 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.61 USD
Средняя прибыль:
2.61 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
77.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
59.71% (405.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 315
BTCUSD# 19
GER40Cash 10
US100Cash 10
EURUSD# 3
OILCash 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 821
BTCUSD# 64
GER40Cash 15
US100Cash 18
EURUSD# 6
OILCash 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 81K
BTCUSD# 637K
GER40Cash 13K
US100Cash 18K
EURUSD# 113
OILCash 53
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.29 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 358
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +934.56 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.06 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 11:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XM137
35 USD в месяц
279%
0
0
USD
1K
USD
11
0%
358
100%
100%
n/a
2.61
USD
60%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.