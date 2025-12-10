- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
358
Прибыльных трейдов:
358 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
18.29 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
934.56 USD (748 972 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
358 (934.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
934.56 USD (358)
Коэффициент Шарпа:
1.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.32%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
358 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.61 USD
Средняя прибыль:
2.61 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
77.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
59.71% (405.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|315
|BTCUSD#
|19
|GER40Cash
|10
|US100Cash
|10
|EURUSD#
|3
|OILCash
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|821
|BTCUSD#
|64
|GER40Cash
|15
|US100Cash
|18
|EURUSD#
|6
|OILCash
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|81K
|BTCUSD#
|637K
|GER40Cash
|13K
|US100Cash
|18K
|EURUSD#
|113
|OILCash
|53
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
