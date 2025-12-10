SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / XM137
Henokh Arief

XM137

Henokh Arief
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 279%
XMGlobal-MT5 4
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
358
Negociações com lucro:
358 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
18.29 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
934.56 USD (748 972 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
358 (934.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
934.56 USD (358)
Índice de Sharpe:
1.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
18.32%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
358 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
2.61 USD
Lucro médio:
2.61 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
77.03%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.71% (405.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 315
BTCUSD# 19
GER40Cash 10
US100Cash 10
EURUSD# 3
OILCash 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 821
BTCUSD# 64
GER40Cash 15
US100Cash 18
EURUSD# 6
OILCash 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 81K
BTCUSD# 637K
GER40Cash 13K
US100Cash 18K
EURUSD# 113
OILCash 53
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.29 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 358
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +934.56 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.06 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 13:59
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 11:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
XM137
35 USD por mês
279%
0
0
USD
1K
USD
11
0%
358
100%
100%
n/a
2.61
USD
60%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.