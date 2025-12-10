- Crescimento
Negociações:
358
Negociações com lucro:
358 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
18.29 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
934.56 USD (748 972 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
358 (934.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
934.56 USD (358)
Índice de Sharpe:
1.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
18.32%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
358 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
2.61 USD
Lucro médio:
2.61 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
77.03%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.71% (405.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|315
|BTCUSD#
|19
|GER40Cash
|10
|US100Cash
|10
|EURUSD#
|3
|OILCash
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|821
|BTCUSD#
|64
|GER40Cash
|15
|US100Cash
|18
|EURUSD#
|6
|OILCash
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|81K
|BTCUSD#
|637K
|GER40Cash
|13K
|US100Cash
|18K
|EURUSD#
|113
|OILCash
|53
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
