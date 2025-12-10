- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
66 (61.68%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (38.32%)
En iyi işlem:
5.59 USD
En kötü işlem:
-9.84 USD
Brüt kâr:
72.16 USD (5 257 pips)
Brüt zarar:
-63.22 USD (4 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.02 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
52 (48.60%)
Satış işlemleri:
55 (51.40%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
1.09 USD
Ortalama zarar:
-1.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-9.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.64 USD (4)
Aylık büyüme:
16.67%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.64 USD
Maksimum:
30.66 USD (16.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|21
|EURJPY
|20
|EURCAD
|18
|GBPAUD
|18
|USDCAD
|15
|AUDCHF
|8
|AUDNZD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|23
|EURJPY
|-4
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|-11
|USDCAD
|-6
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|1.3K
|EURJPY
|-55
|EURCAD
|94
|GBPAUD
|-813
|USDCAD
|-257
|AUDCHF
|171
|AUDNZD
|297
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.59 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +6.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok