Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23 0.00 × 2 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.62 × 716 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.95 × 22 ForexClub-MT4 Market Real Server 1.00 × 5 ForexClubBY-MT4 Real Server 3.86 × 14 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya