SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / S177
Ivan Nauros

S177

Ivan Nauros
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
0%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
66 (61.68%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (38.32%)
En iyi işlem:
5.59 USD
En kötü işlem:
-9.84 USD
Brüt kâr:
72.16 USD (5 257 pips)
Brüt zarar:
-63.22 USD (4 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.02 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
52 (48.60%)
Satış işlemleri:
55 (51.40%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
1.09 USD
Ortalama zarar:
-1.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-9.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.64 USD (4)
Aylık büyüme:
16.67%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.64 USD
Maksimum:
30.66 USD (16.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 21
EURJPY 20
EURCAD 18
GBPAUD 18
USDCAD 15
AUDCHF 8
AUDNZD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 23
EURJPY -4
EURCAD 2
GBPAUD -11
USDCAD -6
AUDCHF 2
AUDNZD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 1.3K
EURJPY -55
EURCAD 94
GBPAUD -813
USDCAD -257
AUDCHF 171
AUDNZD 297
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.59 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +6.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.62 × 716
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.95 × 22
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.00 × 5
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.10 07:25
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 6.15% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 07:25
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.31% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol