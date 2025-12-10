- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
66 (61.68%)
Loss Trade:
41 (38.32%)
Best Trade:
5.59 USD
Worst Trade:
-9.84 USD
Profitto lordo:
72.16 USD (5 257 pips)
Perdita lorda:
-63.22 USD (4 556 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.02 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
52 (48.60%)
Short Trade:
55 (51.40%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
1.09 USD
Perdita media:
-1.54 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-9.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.64 USD (4)
Crescita mensile:
16.67%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.64 USD
Massimale:
30.66 USD (16.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|21
|EURJPY
|20
|EURCAD
|18
|GBPAUD
|18
|USDCAD
|15
|AUDCHF
|8
|AUDNZD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|23
|EURJPY
|-4
|EURCAD
|2
|GBPAUD
|-11
|USDCAD
|-6
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1.3K
|EURJPY
|-55
|EURCAD
|94
|GBPAUD
|-813
|USDCAD
|-257
|AUDCHF
|171
|AUDNZD
|297
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.59 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +6.91 USD
Massima perdita consecutiva: -9.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.62 × 716
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.95 × 22
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|1.00 × 5
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.86 × 14
