Ivan Nauros

S177

Ivan Nauros
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
0%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
66 (61.68%)
Loss Trade:
41 (38.32%)
Best Trade:
5.59 USD
Worst Trade:
-9.84 USD
Profitto lordo:
72.16 USD (5 257 pips)
Perdita lorda:
-63.22 USD (4 556 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.02 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
52 (48.60%)
Short Trade:
55 (51.40%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
1.09 USD
Perdita media:
-1.54 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-9.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.64 USD (4)
Crescita mensile:
16.67%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.64 USD
Massimale:
30.66 USD (16.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 21
EURJPY 20
EURCAD 18
GBPAUD 18
USDCAD 15
AUDCHF 8
AUDNZD 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 23
EURJPY -4
EURCAD 2
GBPAUD -11
USDCAD -6
AUDCHF 2
AUDNZD 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 1.3K
EURJPY -55
EURCAD 94
GBPAUD -813
USDCAD -257
AUDCHF 171
AUDNZD 297
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.62 × 716
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.95 × 22
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.00 × 5
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
Non ci sono recensioni
2025.12.10 07:25
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 6.15% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 07:25
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.31% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
