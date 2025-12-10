SignauxSections
Ivan Nauros

S177

Ivan Nauros
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
0%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
107
Bénéfice trades:
66 (61.68%)
Perte trades:
41 (38.32%)
Meilleure transaction:
5.59 USD
Pire transaction:
-9.84 USD
Bénéfice brut:
72.16 USD (5 257 pips)
Perte brute:
-63.22 USD (4 556 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (6.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24.02 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.29
Longs trades:
52 (48.60%)
Courts trades:
55 (51.40%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.08 USD
Bénéfice moyen:
1.09 USD
Perte moyenne:
-1.54 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-9.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-12.64 USD (4)
Croissance mensuelle:
16.67%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.64 USD
Maximal:
30.66 USD (16.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 21
EURJPY 20
EURCAD 18
GBPAUD 18
USDCAD 15
AUDCHF 8
AUDNZD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 23
EURJPY -4
EURCAD 2
GBPAUD -11
USDCAD -6
AUDCHF 2
AUDNZD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 1.3K
EURJPY -55
EURCAD 94
GBPAUD -813
USDCAD -257
AUDCHF 171
AUDNZD 297
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.59 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +6.91 USD
Perte consécutive maximale: -9.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.62 × 716
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.95 × 22
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.00 × 5
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
Aucun avis
2025.12.10 07:25
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 6.15% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 07:25
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.31% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
