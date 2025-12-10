- Прирост
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
86 (66.66%)
Убыточных трейдов:
43 (33.33%)
Лучший трейд:
75.60 USD
Худший трейд:
-390.67 USD
Общая прибыль:
468.64 USD (12 086 pips)
Общий убыток:
-548.91 USD (14 875 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (166.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
166.56 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
58.39%
Макс. загрузка депозита:
95.66%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
66 (51.16%)
Коротких трейдов:
63 (48.84%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-0.62 USD
Средняя прибыль:
5.45 USD
Средний убыток:
-12.77 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-9.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-390.67 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.46%
Годовой прогноз:
-5.54%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
186.48 USD
Максимальная:
390.67 USD (103.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.66% (390.67 USD)
По эквити:
38.65% (316.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|27
|EURJPY
|20
|EURCAD
|19
|GBPAUD
|18
|USDCAD
|15
|XAUUSD
|14
|AUDCHF
|8
|AUDNZD
|7
|GBPUSD
|1
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|74
|EURJPY
|-4
|EURCAD
|31
|GBPAUD
|-11
|USDCAD
|-6
|XAUUSD
|-198
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|4
|GBPUSD
|29
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|2K
|EURJPY
|-55
|EURCAD
|299
|GBPAUD
|-813
|USDCAD
|-257
|XAUUSD
|-4.5K
|AUDCHF
|171
|AUDNZD
|297
|GBPUSD
|102
|
Лучший трейд: +75.60 USD
Худший трейд: -391 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +166.56 USD
Макс. убыток в серии: -9.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|1.00 × 5
|
BlueberryMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.70 × 4724
|
VantageInternational-Live 12
|3.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|3.15 × 193
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.86 × 14
|
ICMarketsSC-Live02
|4.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|5.92 × 12
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|11.25 × 4
|
RoboForex-ProCent-3
|14.33 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
USD
535
USD
USD
22
86%
129
66%
58%
0.85
-0.62
USD
USD
48%
1:100