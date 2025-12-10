СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / S177
Ivan Nauros

S177

Ivan Nauros
0 отзывов
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -6%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
86 (66.66%)
Убыточных трейдов:
43 (33.33%)
Лучший трейд:
75.60 USD
Худший трейд:
-390.67 USD
Общая прибыль:
468.64 USD (12 086 pips)
Общий убыток:
-548.91 USD (14 875 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (166.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
166.56 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
58.39%
Макс. загрузка депозита:
95.66%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
66 (51.16%)
Коротких трейдов:
63 (48.84%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-0.62 USD
Средняя прибыль:
5.45 USD
Средний убыток:
-12.77 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-9.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-390.67 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.46%
Годовой прогноз:
-5.54%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
186.48 USD
Максимальная:
390.67 USD (103.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.66% (390.67 USD)
По эквити:
38.65% (316.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 27
EURJPY 20
EURCAD 19
GBPAUD 18
USDCAD 15
XAUUSD 14
AUDCHF 8
AUDNZD 7
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 74
EURJPY -4
EURCAD 31
GBPAUD -11
USDCAD -6
XAUUSD -198
AUDCHF 2
AUDNZD 4
GBPUSD 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 2K
EURJPY -55
EURCAD 299
GBPAUD -813
USDCAD -257
XAUUSD -4.5K
AUDCHF 171
AUDNZD 297
GBPUSD 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.60 USD
Худший трейд: -391 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +166.56 USD
Макс. убыток в серии: -9.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.33 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.00 × 5
BlueberryMarkets-Live
1.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.70 × 4724
VantageInternational-Live 12
3.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.15 × 193
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
ICMarketsSC-Live02
4.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
5.92 × 12
OneFinancialMarkets-US11-Live
11.25 × 4
RoboForex-ProCent-3
14.33 × 3
Нет отзывов
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 07:25
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 6.15% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 07:25
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.31% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
