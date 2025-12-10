- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
131
利益トレード:
87 (66.41%)
損失トレード:
44 (33.59%)
ベストトレード:
75.60 USD
最悪のトレード:
-390.67 USD
総利益:
487.12 USD (12 135 pips)
総損失:
-567.51 USD (14 962 pips)
最大連続の勝ち:
18 (166.56 USD)
最大連続利益:
166.56 USD (18)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
58.39%
最大入金額:
95.66%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.21
長いトレード:
67 (51.15%)
短いトレード:
64 (48.85%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.61 USD
平均利益:
5.60 USD
平均損失:
-12.90 USD
最大連続の負け:
6 (-9.37 USD)
最大連続損失:
-390.67 USD (1)
月間成長:
-0.48%
年間予想:
-5.82%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
186.48 USD
最大の:
390.67 USD (103.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.66% (390.67 USD)
エクイティによる:
38.65% (316.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|27
|EURJPY
|20
|EURCAD
|19
|GBPAUD
|18
|USDCAD
|15
|XAUUSD
|14
|AUDCHF
|8
|AUDNZD
|7
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|74
|EURJPY
|-4
|EURCAD
|31
|GBPAUD
|-11
|USDCAD
|-6
|XAUUSD
|-198
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|4
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|18
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|2K
|EURJPY
|-55
|EURCAD
|299
|GBPAUD
|-813
|USDCAD
|-257
|XAUUSD
|-4.5K
|AUDCHF
|171
|AUDNZD
|297
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|49
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +75.60 USD
最悪のトレード: -391 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +166.56 USD
最大連続損失: -9.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.25 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.38 × 8160
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|1.43 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.49 × 304
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.58 × 24
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.86 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|4.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|4.50 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|9.22 × 9
|
RoboForex-ProCent-3
|12.60 × 10
レビューなし
