Ivan Nauros

S177

Ivan Nauros
レビュー0件
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -6%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
131
利益トレード:
87 (66.41%)
損失トレード:
44 (33.59%)
ベストトレード:
75.60 USD
最悪のトレード:
-390.67 USD
総利益:
487.12 USD (12 135 pips)
総損失:
-567.51 USD (14 962 pips)
最大連続の勝ち:
18 (166.56 USD)
最大連続利益:
166.56 USD (18)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
58.39%
最大入金額:
95.66%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.21
長いトレード:
67 (51.15%)
短いトレード:
64 (48.85%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.61 USD
平均利益:
5.60 USD
平均損失:
-12.90 USD
最大連続の負け:
6 (-9.37 USD)
最大連続損失:
-390.67 USD (1)
月間成長:
-0.48%
年間予想:
-5.82%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
186.48 USD
最大の:
390.67 USD (103.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.66% (390.67 USD)
エクイティによる:
38.65% (316.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 27
EURJPY 20
EURCAD 19
GBPAUD 18
USDCAD 15
XAUUSD 14
AUDCHF 8
AUDNZD 7
GBPUSD 2
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 74
EURJPY -4
EURCAD 31
GBPAUD -11
USDCAD -6
XAUUSD -198
AUDCHF 2
AUDNZD 4
GBPUSD 10
EURUSD 18
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 2K
EURJPY -55
EURCAD 299
GBPAUD -813
USDCAD -257
XAUUSD -4.5K
AUDCHF 171
AUDNZD 297
GBPUSD 15
EURUSD 49
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +75.60 USD
最悪のトレード: -391 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +166.56 USD
最大連続損失: -9.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live23
0.25 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.38 × 8160
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.43 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.49 × 304
AdmiralMarkets-Live3
3.58 × 24
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
BlueberryMarkets-Live
4.00 × 2
VantageInternational-Live 12
4.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
4.50 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
9.22 × 9
RoboForex-ProCent-3
12.60 × 10
レビューなし
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 07:25
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 6.15% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 07:25
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.31% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
S177
30 USD/月
-6%
0
0
USD
535
USD
22
85%
131
66%
58%
0.85
-0.61
USD
48%
1:100
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください