Ivan Nauros

S177

Ivan Nauros
0 comentarios
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -9%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
130
Transacciones Rentables:
86 (66.15%)
Transacciones Irrentables:
44 (33.85%)
Mejor transacción:
75.60 USD
Peor transacción:
-390.67 USD
Beneficio Bruto:
468.64 USD (12 086 pips)
Pérdidas Brutas:
-567.51 USD (14 962 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (166.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
166.56 USD (18)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Actividad comercial:
58.39%
Carga máxima del depósito:
95.66%
Último trade:
29 minutos
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.25
Transacciones Largas:
67 (51.54%)
Transacciones Cortas:
63 (48.46%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-0.76 USD
Beneficio medio:
5.45 USD
Pérdidas medias:
-12.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-9.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-390.67 USD (1)
Crecimiento al mes:
-3.92%
Pronóstico anual:
-47.52%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
186.48 USD
Máxima:
390.67 USD (103.03%)
Reducción relativa:
De balance:
47.66% (390.67 USD)
De fondos:
38.65% (316.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 27
EURJPY 20
EURCAD 19
GBPAUD 18
USDCAD 15
XAUUSD 14
AUDCHF 8
AUDNZD 7
GBPUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 74
EURJPY -4
EURCAD 31
GBPAUD -11
USDCAD -6
XAUUSD -198
AUDCHF 2
AUDNZD 4
GBPUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 2K
EURJPY -55
EURCAD 299
GBPAUD -813
USDCAD -257
XAUUSD -4.5K
AUDCHF 171
AUDNZD 297
GBPUSD 15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +75.60 USD
Peor transacción: -391 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +166.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live23
0.33 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.00 × 5
BlueberryMarkets-Live
1.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.70 × 4724
VantageInternational-Live 12
3.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.15 × 193
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
ICMarketsSC-Live02
4.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
5.92 × 12
OneFinancialMarkets-US11-Live
11.25 × 4
RoboForex-ProCent-3
14.33 × 3
No hay comentarios
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 07:25
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 6.15% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 07:25
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.31% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
