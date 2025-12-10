- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
130
Transacciones Rentables:
86 (66.15%)
Transacciones Irrentables:
44 (33.85%)
Mejor transacción:
75.60 USD
Peor transacción:
-390.67 USD
Beneficio Bruto:
468.64 USD (12 086 pips)
Pérdidas Brutas:
-567.51 USD (14 962 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (166.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
166.56 USD (18)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Actividad comercial:
58.39%
Carga máxima del depósito:
95.66%
Último trade:
29 minutos
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.25
Transacciones Largas:
67 (51.54%)
Transacciones Cortas:
63 (48.46%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-0.76 USD
Beneficio medio:
5.45 USD
Pérdidas medias:
-12.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-9.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-390.67 USD (1)
Crecimiento al mes:
-3.92%
Pronóstico anual:
-47.52%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
186.48 USD
Máxima:
390.67 USD (103.03%)
Reducción relativa:
De balance:
47.66% (390.67 USD)
De fondos:
38.65% (316.81 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|27
|EURJPY
|20
|EURCAD
|19
|GBPAUD
|18
|USDCAD
|15
|XAUUSD
|14
|AUDCHF
|8
|AUDNZD
|7
|GBPUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|74
|EURJPY
|-4
|EURCAD
|31
|GBPAUD
|-11
|USDCAD
|-6
|XAUUSD
|-198
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|4
|GBPUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|2K
|EURJPY
|-55
|EURCAD
|299
|GBPAUD
|-813
|USDCAD
|-257
|XAUUSD
|-4.5K
|AUDCHF
|171
|AUDNZD
|297
|GBPUSD
|15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +75.60 USD
Peor transacción: -391 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +166.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.37 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|1.00 × 5
|
BlueberryMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.70 × 4724
|
VantageInternational-Live 12
|3.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|3.15 × 193
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.86 × 14
|
ICMarketsSC-Live02
|4.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|5.92 × 12
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|11.25 × 4
|
RoboForex-ProCent-3
|14.33 × 3
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-9%
0
0
USD
USD
535
USD
USD
22
86%
130
66%
58%
0.82
-0.76
USD
USD
48%
1:100