信号 / MetaTrader 4 / S177
Ivan Nauros

S177

Ivan Nauros
0条评论
22
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -9%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
130
盈利交易:
86 (66.15%)
亏损交易:
44 (33.85%)
最好交易:
75.60 USD
最差交易:
-390.67 USD
毛利:
468.64 USD (12 086 pips)
毛利亏损:
-567.51 USD (14 962 pips)
最大连续赢利:
18 (166.56 USD)
最大连续盈利:
166.56 USD (18)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
58.39%
最大入金加载:
95.66%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
21
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.25
长期交易:
67 (51.54%)
短期交易:
63 (48.46%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-0.76 USD
平均利润:
5.45 USD
平均损失:
-12.90 USD
最大连续失误:
6 (-9.37 USD)
最大连续亏损:
-390.67 USD (1)
每月增长:
-3.92%
年度预测:
-47.52%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
186.48 USD
最大值:
390.67 USD (103.03%)
相对跌幅:
结余:
47.66% (390.67 USD)
净值:
38.65% (316.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 27
EURJPY 20
EURCAD 19
GBPAUD 18
USDCAD 15
XAUUSD 14
AUDCHF 8
AUDNZD 7
GBPUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 74
EURJPY -4
EURCAD 31
GBPAUD -11
USDCAD -6
XAUUSD -198
AUDCHF 2
AUDNZD 4
GBPUSD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 2K
EURJPY -55
EURCAD 299
GBPAUD -813
USDCAD -257
XAUUSD -4.5K
AUDCHF 171
AUDNZD 297
GBPUSD 15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +75.60 USD
最差交易: -391 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +166.56 USD
最大连续亏损: -9.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live23
0.33 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.00 × 5
BlueberryMarkets-Live
1.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.70 × 4724
VantageInternational-Live 12
3.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.15 × 193
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
ICMarketsSC-Live02
4.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
5.92 × 12
OneFinancialMarkets-US11-Live
11.25 × 4
RoboForex-ProCent-3
14.33 × 3
没有评论
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 07:25
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 6.15% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 07:25
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.31% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载