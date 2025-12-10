- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
130
盈利交易:
86 (66.15%)
亏损交易:
44 (33.85%)
最好交易:
75.60 USD
最差交易:
-390.67 USD
毛利:
468.64 USD (12 086 pips)
毛利亏损:
-567.51 USD (14 962 pips)
最大连续赢利:
18 (166.56 USD)
最大连续盈利:
166.56 USD (18)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
58.39%
最大入金加载:
95.66%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
21
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.25
长期交易:
67 (51.54%)
短期交易:
63 (48.46%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-0.76 USD
平均利润:
5.45 USD
平均损失:
-12.90 USD
最大连续失误:
6 (-9.37 USD)
最大连续亏损:
-390.67 USD (1)
每月增长:
-3.92%
年度预测:
-47.52%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
186.48 USD
最大值:
390.67 USD (103.03%)
相对跌幅:
结余:
47.66% (390.67 USD)
净值:
38.65% (316.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|27
|EURJPY
|20
|EURCAD
|19
|GBPAUD
|18
|USDCAD
|15
|XAUUSD
|14
|AUDCHF
|8
|AUDNZD
|7
|GBPUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|74
|EURJPY
|-4
|EURCAD
|31
|GBPAUD
|-11
|USDCAD
|-6
|XAUUSD
|-198
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|4
|GBPUSD
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|2K
|EURJPY
|-55
|EURCAD
|299
|GBPAUD
|-813
|USDCAD
|-257
|XAUUSD
|-4.5K
|AUDCHF
|171
|AUDNZD
|297
|GBPUSD
|15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +75.60 USD
最差交易: -391 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +166.56 USD
最大连续亏损: -9.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|1.00 × 5
|
BlueberryMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.70 × 4724
|
VantageInternational-Live 12
|3.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|3.15 × 193
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.86 × 14
|
ICMarketsSC-Live02
|4.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|5.92 × 12
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|11.25 × 4
|
RoboForex-ProCent-3
|14.33 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-9%
0
0
USD
USD
517
USD
USD
22
86%
130
66%
58%
0.82
-0.76
USD
USD
48%
1:100