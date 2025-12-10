- Crescimento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
87 (66.41%)
Negociações com perda:
44 (33.59%)
Melhor negociação:
75.60 USD
Pior negociação:
-390.67 USD
Lucro bruto:
487.12 USD (12 135 pips)
Perda bruta:
-567.51 USD (14 962 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (166.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
166.56 USD (18)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
58.39%
Depósito máximo carregado:
95.66%
Último negócio:
48 minutos atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.21
Negociações longas:
67 (51.15%)
Negociações curtas:
64 (48.85%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.61 USD
Lucro médio:
5.60 USD
Perda média:
-12.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-9.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-390.67 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.48%
Previsão anual:
-5.82%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
186.48 USD
Máximo:
390.67 USD (103.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.66% (390.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.65% (316.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|27
|EURJPY
|20
|EURCAD
|19
|GBPAUD
|18
|USDCAD
|15
|XAUUSD
|14
|AUDCHF
|8
|AUDNZD
|7
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|74
|EURJPY
|-4
|EURCAD
|31
|GBPAUD
|-11
|USDCAD
|-6
|XAUUSD
|-198
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|4
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|18
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|2K
|EURJPY
|-55
|EURCAD
|299
|GBPAUD
|-813
|USDCAD
|-257
|XAUUSD
|-4.5K
|AUDCHF
|171
|AUDNZD
|297
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|49
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +75.60 USD
Pior negociação: -391 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +166.56 USD
Máxima perda consecutiva: -9.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-Live23
|0.25 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.38 × 8160
ForexClub-MT4 Market Real Server
|1.43 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.49 × 304
AdmiralMarkets-Live3
|3.58 × 24
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.86 × 14
BlueberryMarkets-Live
|4.00 × 2
VantageInternational-Live 12
|4.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
|4.50 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
|9.22 × 9
RoboForex-ProCent-3
|12.60 × 10
