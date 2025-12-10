- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
128
Gewinntrades:
85 (66.40%)
Verlusttrades:
43 (33.59%)
Bester Trade:
75.60 USD
Schlechtester Trade:
-390.67 USD
Bruttoprofit:
439.83 USD (11 984 pips)
Bruttoverlust:
-548.91 USD (14 875 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (166.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
166.56 USD (18)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
58.39%
Max deposit load:
95.66%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.28
Long-Positionen:
65 (50.78%)
Short-Positionen:
63 (49.22%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-9.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-390.67 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-5.81%
Jahresprognose:
-70.56%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
186.48 USD
Maximaler:
390.67 USD (103.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.66% (390.67 USD)
Kapital:
38.65% (316.81 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|27
|EURJPY
|20
|EURCAD
|19
|GBPAUD
|18
|USDCAD
|15
|XAUUSD
|14
|AUDCHF
|8
|AUDNZD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|74
|EURJPY
|-4
|EURCAD
|31
|GBPAUD
|-11
|USDCAD
|-6
|XAUUSD
|-198
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|2K
|EURJPY
|-55
|EURCAD
|299
|GBPAUD
|-813
|USDCAD
|-257
|XAUUSD
|-4.5K
|AUDCHF
|171
|AUDNZD
|297
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +75.60 USD
Schlechtester Trade: -391 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +166.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.37 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|1.00 × 5
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.00 × 3143
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.86 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|3.96 × 120
Keine Bewertungen
