Ivan Nauros

S177

Ivan Nauros
0 Bewertungen
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -11%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
128
Gewinntrades:
85 (66.40%)
Verlusttrades:
43 (33.59%)
Bester Trade:
75.60 USD
Schlechtester Trade:
-390.67 USD
Bruttoprofit:
439.83 USD (11 984 pips)
Bruttoverlust:
-548.91 USD (14 875 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (166.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
166.56 USD (18)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
58.39%
Max deposit load:
95.66%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.28
Long-Positionen:
65 (50.78%)
Short-Positionen:
63 (49.22%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-9.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-390.67 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-5.81%
Jahresprognose:
-70.56%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
186.48 USD
Maximaler:
390.67 USD (103.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.66% (390.67 USD)
Kapital:
38.65% (316.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 27
EURJPY 20
EURCAD 19
GBPAUD 18
USDCAD 15
XAUUSD 14
AUDCHF 8
AUDNZD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 74
EURJPY -4
EURCAD 31
GBPAUD -11
USDCAD -6
XAUUSD -198
AUDCHF 2
AUDNZD 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 2K
EURJPY -55
EURCAD 299
GBPAUD -813
USDCAD -257
XAUUSD -4.5K
AUDCHF 171
AUDNZD 297
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +75.60 USD
Schlechtester Trade: -391 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +166.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.00 × 5
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.00 × 3143
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.96 × 120
Keine Bewertungen
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 07:25
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 6.15% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 07:25
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.31% of days out of the 130 days of the signal's entire lifetime.
