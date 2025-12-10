SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Deeptrader AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Deeptrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 inceleme
31 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
111
Kârla kapanan işlemler:
80 (72.07%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (27.93%)
En iyi işlem:
17.50 USD
En kötü işlem:
-5.80 USD
Brüt kâr:
116.03 USD (7 037 pips)
Brüt zarar:
-51.76 USD (5 467 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (12.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.61 USD (6)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
6.17
Alış işlemleri:
66 (59.46%)
Satış işlemleri:
45 (40.54%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
1.45 USD
Ortalama zarar:
-1.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.80 USD (1)
Aylık büyüme:
12.31%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.17 USD
Maksimum:
10.41 USD (9.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 45
EURUSD 33
GBPCHF 27
USDCAD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 26
EURUSD 21
GBPCHF 14
USDCAD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 333
EURUSD -440
GBPCHF 1.2K
USDCAD 495
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.50 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ICTrading-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.10 × 60
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
Exness-MT5Real7
0.41 × 17
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
BCS5-Real
1.08 × 38
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
RoboForex-ECN
1.29 × 15064
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 394
ICMarketsSC-MT5-4
1.31 × 361
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
GMI3-Real
2.00 × 6
44 daha fazla...
İnceleme yok
