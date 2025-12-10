- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
111
Kârla kapanan işlemler:
80 (72.07%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (27.93%)
En iyi işlem:
17.50 USD
En kötü işlem:
-5.80 USD
Brüt kâr:
116.03 USD (7 037 pips)
Brüt zarar:
-51.76 USD (5 467 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (12.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.61 USD (6)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
6.17
Alış işlemleri:
66 (59.46%)
Satış işlemleri:
45 (40.54%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
1.45 USD
Ortalama zarar:
-1.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.80 USD (1)
Aylık büyüme:
12.31%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.17 USD
Maksimum:
10.41 USD (9.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|45
|EURUSD
|33
|GBPCHF
|27
|USDCAD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|26
|EURUSD
|21
|GBPCHF
|14
|USDCAD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|333
|EURUSD
|-440
|GBPCHF
|1.2K
|USDCAD
|495
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.50 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.10 × 60
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
Exness-MT5Real7
|0.41 × 17
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
BCS5-Real
|1.08 × 38
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 15064
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 394
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.31 × 361
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
