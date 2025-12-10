SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Deeptrader AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Deeptrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 199 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 85%
RoboForex-ECN
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
134
Gewinntrades:
95 (70.89%)
Verlusttrades:
39 (29.10%)
Bester Trade:
17.50 USD
Schlechtester Trade:
-8.33 USD
Bruttoprofit:
159.33 USD (8 610 pips)
Bruttoverlust:
-74.23 USD (6 619 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (12.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18.61 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
41.09%
Max deposit load:
30.11%
Letzter Trade:
54 Minuten
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
8.17
Long-Positionen:
82 (61.19%)
Short-Positionen:
52 (38.81%)
Profit-Faktor:
2.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-4.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.33 USD (1)
Wachstum pro Monat :
13.38%
Jahresprognose:
162.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.17 USD
Maximaler:
10.41 USD (9.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.83% (10.25 USD)
Kapital:
26.01% (43.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD 53
EURUSD 40
GBPCHF 30
USDCAD 11
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD 31
EURUSD 25
GBPCHF 23
USDCAD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD 600
EURUSD -721
GBPCHF 1.5K
USDCAD 580
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.50 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
Exness-MT5Real12
0.10 × 60
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
Exness-MT5Real7
0.41 × 17
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
BCS5-Real
1.08 × 38
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
RoboForex-ECN
1.29 × 15064
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 394
ICMarketsSC-MT5-4
1.31 × 361
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
GMI3-Real
2.00 × 6
noch 44 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Deeptrader AI
199 USD pro Monat
85%
0
0
USD
185
USD
34
100%
134
70%
41%
2.14
0.64
USD
26%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.