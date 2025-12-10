- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
132
利益トレード:
93 (70.45%)
損失トレード:
39 (29.55%)
ベストトレード:
17.50 USD
最悪のトレード:
-8.33 USD
総利益:
151.91 USD (8 338 pips)
総損失:
-74.18 USD (6 619 pips)
最大連続の勝ち:
10 (12.66 USD)
最大連続利益:
18.61 USD (6)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
38.75%
最大入金額:
30.11%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
7.47
長いトレード:
80 (60.61%)
短いトレード:
52 (39.39%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
0.59 USD
平均利益:
1.63 USD
平均損失:
-1.90 USD
最大連続の負け:
2 (-4.72 USD)
最大連続損失:
-8.33 USD (1)
月間成長:
9.15%
年間予想:
111.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.17 USD
最大の:
10.41 USD (9.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.83% (10.25 USD)
エクイティによる:
26.01% (43.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|53
|EURUSD
|40
|GBPCHF
|28
|USDCAD
|11
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD
|31
|EURUSD
|25
|GBPCHF
|15
|USDCAD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD
|600
|EURUSD
|-721
|GBPCHF
|1.3K
|USDCAD
|580
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.50 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +12.66 USD
最大連続損失: -4.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
Exness-MT5Real12
|0.10 × 60
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
Exness-MT5Real7
|0.41 × 17
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
BCS5-Real
|1.08 × 38
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 15064
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 394
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.31 × 361
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
